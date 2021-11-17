"Посмотрим": Карпин прокомментировал "конфликт" с Дзюбой
Главный тренер сборной России рассказал про "точку в отношениях" и про истинное отношение к игроку "Зенита".
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подробно ответил на вопрос о конфликте с форвардом петербургского "Зенита" Артёмом Дзюбой.
"Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?" — сказал Карпин, отвечая на вопрос Sport24, есть ли у него на данный момент конфликт с Дзюбой.
Говоря о своей цитате, опубликованной в СМИ, Карпин ответил, что "там так подано". "Вопрос был: "А у вас был конфликт с Дзюбой?" Да, был", — напомнил тренер. Когда же его спросили, что Дзюба должен сделать, чтобы снова попасть в сборную, Карпин ответил, что тот "должен хорошо играть за свой клуб". Главный тренер российской сборной отметил, что Дзюба был единственным футболистом, кому он персонально позвонил после включения в расширенный список.
"При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил", — заключил Карпин.
Говоря о возможности "точки в истории с Дзюбой" наставник сказал: "Посмотрим".
Как рассказывал Лайф, Карпин заявил, что "поставил точку" в вопросе вызова Дзюбы в сборную России. 20 сентября тот впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. Перед ноябрьскими матчами тренерский штаб сборной России не стал вызывать Дзюбу. Позднее Карпин заявил, что никто из наставников национальной команды не надеялся на форварда при формировании заявки на ноябрьские игры.
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