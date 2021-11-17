Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подробно ответил на вопрос о конфликте с форвардом петербургского "Зенита" Артёмом Дзюбой.

"Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?" — сказал Карпин, отвечая на вопрос Sport24, есть ли у него на данный момент конфликт с Дзюбой.

Говоря о своей цитате, опубликованной в СМИ, Карпин ответил, что "там так подано". "Вопрос был: "А у вас был конфликт с Дзюбой?" Да, был", — напомнил тренер. Когда же его спросили, что Дзюба должен сделать, чтобы снова попасть в сборную, Карпин ответил, что тот "должен хорошо играть за свой клуб". Главный тренер российской сборной отметил, что Дзюба был единственным футболистом, кому он персонально позвонил после включения в расширенный список.

"При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил", — заключил Карпин.