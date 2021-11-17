Депутат Бундестага Брайнингер нашёл объяснение паузы в сертификации "Северного потока – 2"
По мнению парламентария, этот проект изначально очень политизирован, что сказывается на его реализации.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Член германской правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что сертификация оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG) была приостановлена из-за политики. По его мнению, регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции.
"Не всё так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашёл повод для отказа в сертификации. Коалиция пока ещё не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован", — сказал Брайнингер в интервью РИА "Новости".
По его мнению, этот энергетический проект был политизирован с самого начала. Вместе с тем политик не видит каких-либо признаков того, что Федеральное сетевое агентство Германии откажет в сертификации "Северного потока – 2". В Германии "есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта".
Ранее Лайф рассказывал, что оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию. Немецкая сторона требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность этой созданной фирмы.
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