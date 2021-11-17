Депутат Бундестага Брайнингер нашёл объяснение паузы в сертификации "Северного потока – 2"

Член германской правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что сертификация оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG) была приостановлена из-за политики. По его мнению, регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции.

"Не всё так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашёл повод для отказа в сертификации. Коалиция пока ещё не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован", — сказал Брайнингер в интервью РИА "Новости".

По его мнению, этот энергетический проект был политизирован с самого начала. Вместе с тем политик не видит каких-либо признаков того, что Федеральное сетевое агентство Германии откажет в сертификации "Северного потока – 2". В Германии "есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта".