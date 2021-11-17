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Немецкие экологи пригрозили "принять все меры" против "Северного потока – 2"

По их мнению, этот проект может нанести значительный вред климату, поэтому они будут изучать разные возможности противодействия.

16 ноября, 21:55

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe будет изучать все юридические возможности, чтобы помешать запуску газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении организации в их аккаунте в "Твиттере".

"После долгих переговоров Высший административный суд в Грайфсвальде отказывается от изучения влияния "Северного потока – 2" на климат. Сегодняшнее решение является неудачным для защиты климата", — отмечается в сообщении.

Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге заявил, что этой зимой "Северный поток – 2" не запустят

Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге заявил, что этой зимой "Северный поток – 2" не запустят

Экологи добавили, что будут "продолжать принимать все юридические меры" для остановки проекта "Северный поток – 2".

Лайф рассказывал, что немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку – 2". В инстанции назвали его отчасти неприемлемым и в некоторой степени необоснованным, а также добавили, что последствия для окружающей среды были изучены.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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