Немецкие экологи пригрозили "принять все меры" против "Северного потока – 2"
По их мнению, этот проект может нанести значительный вред климату, поэтому они будут изучать разные возможности противодействия.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe будет изучать все юридические возможности, чтобы помешать запуску газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении организации в их аккаунте в "Твиттере".
"После долгих переговоров Высший административный суд в Грайфсвальде отказывается от изучения влияния "Северного потока – 2" на климат. Сегодняшнее решение является неудачным для защиты климата", — отмечается в сообщении.
Экологи добавили, что будут "продолжать принимать все юридические меры" для остановки проекта "Северный поток – 2".
Лайф рассказывал, что немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку – 2". В инстанции назвали его отчасти неприемлемым и в некоторой степени необоснованным, а также добавили, что последствия для окружающей среды были изучены.
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