Немецкие экологи пригрозили "принять все меры" против "Северного потока – 2"

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe будет изучать все юридические возможности, чтобы помешать запуску газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении организации в их аккаунте в "Твиттере".

"После долгих переговоров Высший административный суд в Грайфсвальде отказывается от изучения влияния "Северного потока – 2" на климат. Сегодняшнее решение является неудачным для защиты климата", — отмечается в сообщении.

Экологи добавили, что будут "продолжать принимать все юридические меры" для остановки проекта "Северный поток – 2".