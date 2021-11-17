Вучич рассказал, сколько российского газа намерен просить у Путина

Власти Сербии будут просить у российского лидера Владимира Путина по 3 млрд кубометров газа в год на 10 лет. Об этом в эфире телеканала "Хеппи" сообщил президент республики Александр Вучич.

"Сейчас мы по долгосрочному договору покупаем газ по 270 долларов, представьте, если цена возрастёт до 900 долларов. А от этого зависят инвестиции. Мы сейчас будем просить президента Путина предоставить нам объёмы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет", — сказал Вучич.

Сербский президент посетовал, что появились дополнительные сложности с сертификацией газопровода "Северный поток – 2", в результате чего стоимость газа опять "с 960 долларов скачет на 1140 долларов". Он также напомнил, что в Сербии пока электричество стоит около 50 евро за МВт/ч, а на европейском рынке уже 250 евро.