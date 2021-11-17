Неадекват в одних трусах бегал по торговому центру в Екатеринбурге. Видео © [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Молодой человек устроил пробежку в одних трусах по торгово-развлекательному центру в Екатеринбурге. Инцидент произошёл после 23:00 часов по местному времени (21:00 по мск) в "Гринвиче". За неадекватом пришлось гоняться нескольким охранникам.

Как говорят очевидцы, мужчина разломал диваны, снёс урны, разбил несколько витрин и горшков с цветами. На опубликованных в паблике "Типичный Екатеринбург" кадрах видно, как его пытаются успокоить четверо охранников. Пока мужчины наваливались на полураздетого молодого человека, он кричал, что его якобы убивают, и пытался вырваться. Работники ТРЦ в итоге вызвали полицию и скорую.