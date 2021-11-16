При пожаре в Красноярском крае погиб ребёнок
Ещё четыре человека госпитализированы, трое из них также дети. Как сообщается, загорелся деревянный жилой дом.
Фото © ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
В Красноярском крае в результате пожара погиб ребёнок, ещё трое детей и взрослый госпитализированы. Случилось это в деревянном жилом доме по улице Советской в городе Назарово.
"Горит двухквартирный деревянный жилой дом. На данный момент пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Один ребёнок погиб, четыре человека, включая троих детей, госпитализированы", — сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.
О причинах возникновения пожара пока не сообщается.
Ранее Лайф сообщал о том, что три человека погибли при пожаре в жилом доме в Архангельске.
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