При пожаре в Красноярском крае погиб ребёнок

В Красноярском крае в результате пожара погиб ребёнок, ещё трое детей и взрослый госпитализированы. Случилось это в деревянном жилом доме по улице Советской в городе Назарово.

"Горит двухквартирный деревянный жилой дом. На данный момент пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Один ребёнок погиб, четыре человека, включая троих детей, госпитализированы", — сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.

О причинах возникновения пожара пока не сообщается.