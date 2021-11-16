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При пожаре в Красноярском крае погиб ребёнок

Ещё четыре человека госпитализированы, трое из них также дети. Как сообщается, загорелся деревянный жилой дом.

16 ноября, 20:48

Фото © ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае в результате пожара погиб ребёнок, ещё трое детей и взрослый госпитализированы. Случилось это в деревянном жилом доме по улице Советской в городе Назарово.

"Горит двухквартирный деревянный жилой дом. На данный момент пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Один ребёнок погиб, четыре человека, включая троих детей, госпитализированы", — сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.

О причинах возникновения пожара пока не сообщается.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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