Врач Фадеев объяснил, почему люди без масок могут не сразу заболеть ковидом

Пренебрегающие масочным режимом люди могут не сразу заболеть коронавирусом или всё же заразиться, но не заметить этого. Об этом заявил главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.

"В первую очередь с тем, что не заболели, можно поздравить. Потому что не всем так везёт. А во-вторых, всё-таки стоит проверить уровень у них антител, может быть, они всё-таки переболели, но в скрытой форме", — сказал Андрей Фадеев в беседе с телеканалом "360".

Врач отметил, что устойчивость к вирусу существует. Такое встречается у людей, ведущих здоровый образ жизни и избегающих массовых скоплений людей.

"Возможно, у людей просто не было контакта с коронавирусом. Такое тоже может быть!" — добавил медик.

Вместе с тем врач предупреждает, что постоянной защиты от болезни нет, а лучшее средство для защиты — вакцинация. Прибегнув к этой процедуре, можно избежать тяжёлого течения ковида.