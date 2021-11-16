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Врач Фадеев объяснил, почему люди без масок могут не сразу заболеть ковидом

По мнению специалиста, существует несколько факторов устойчивости к болезни, но они не означают, что защита у человека сохраняется навсегда.

16 ноября, 20:26

Фото © Pexels

Пренебрегающие масочным режимом люди могут не сразу заболеть коронавирусом или всё же заразиться, но не заметить этого. Об этом заявил главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.

"В первую очередь с тем, что не заболели, можно поздравить. Потому что не всем так везёт. А во-вторых, всё-таки стоит проверить уровень у них антител, может быть, они всё-таки переболели, но в скрытой форме", сказал Андрей Фадеев в беседе с телеканалом "360".

Врач отметил, что устойчивость к вирусу существует. Такое встречается у людей, ведущих здоровый образ жизни и избегающих массовых скоплений людей.

"Возможно, у людей просто не было контакта с коронавирусом. Такое тоже может быть!" добавил медик.

Вместе с тем врач предупреждает, что постоянной защиты от болезни нет, а лучшее средство для защиты — вакцинация. Прибегнув к этой процедуре, можно избежать тяжёлого течения ковида.

Учёные из США обнаружили связь между антидепрессантами и низкой смертностью от ковида

Учёные из США обнаружили связь между антидепрессантами и низкой смертностью от ковида

А ранее Лайф рассказывал, что учёные из США обнаружили связь между антидепрессантами и низкой смертностью от ковида. Исследования показали, что у людей, принимавших лекарства, вероятность умереть от CoViD-19 на 28% меньше.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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