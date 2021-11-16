Учёные из США обнаружили связь между антидепрессантами и низкой смертностью от ковида
Исследования показали, что у людей, принимавших лекарства, вероятность умереть от CoViD-19 на 28% меньше.
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Врачи Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, показавшее связь между антидепрессантами, которые являются селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, и низкой смертностью от коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Медики следили за состоянием здоровья почти 85 тысяч добровольцев в течение первого года пандемии коронавируса и отобрали более трёх тысяч человек, которым были прописаны антидепрессанты. Пациенты были сгруппированы по возрасту, полу и этнической принадлежности, при этом все они заразились ковидом.
Итоги исследований показали, что у испытуемых, которые принимали антидепрессанты, вероятность умереть от CoViD-19 на 28% меньше. Врачи Калифорнийского университета назвали такие результаты обнадёживающими.
При этом медики отметили, что не могут сказать, вызывают ли именно лекарства этот эффект, но статистический анализ показывает значительную связь.
Ранее учёные выяснили, что коронавирус проникает в организм через сахара в мембране. По мнению специалистов, новое открытие поможет снизить заразность инфекции.
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