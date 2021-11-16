Учёные из США обнаружили связь между антидепрессантами и низкой смертностью от ковида

Врачи Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, показавшее связь между антидепрессантами, которые являются селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, и низкой смертностью от коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медики следили за состоянием здоровья почти 85 тысяч добровольцев в течение первого года пандемии коронавируса и отобрали более трёх тысяч человек, которым были прописаны антидепрессанты. Пациенты были сгруппированы по возрасту, полу и этнической принадлежности, при этом все они заразились ковидом.

Итоги исследований показали, что у испытуемых, которые принимали антидепрессанты, вероятность умереть от CoViD-19 на 28% меньше. Врачи Калифорнийского университета назвали такие результаты обнадёживающими.

При этом медики отметили, что не могут сказать, вызывают ли именно лекарства этот эффект, но статистический анализ показывает значительную связь.