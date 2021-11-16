Минтранс: Требования о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании
Как отметил Кирилл Богданов, закон о новой системе в российском транспорте планируют принять в этом году.
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Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что требования о продаже авиабилетов и пропуске пассажиров на борт самолётов по QR-коду будут касаться и зарубежных компаний. Такое заявление он сделал в рамках "Транспортной недели".
"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России", — передаёт его слова ТАСС.
Богданов отметил, что авиаперевозчиков поставят перед фактом. А также добавил, что Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте в 2021 году.
Ранее депутат объяснил, почему введение QR-кодов на транспорте выгодно для россиян. По мнению героя шоу "Дайте сказать!", мало кому понравится провести отдых лёжа с коронавирусом только потому, что кто-то рядом сидел и кашлял.
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