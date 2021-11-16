Минтранс: Требования о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании

Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что требования о продаже авиабилетов и пропуске пассажиров на борт самолётов по QR-коду будут касаться и зарубежных компаний. Такое заявление он сделал в рамках "Транспортной недели".

"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России", — передаёт его слова ТАСС.

Богданов отметил, что авиаперевозчиков поставят перед фактом. А также добавил, что Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте в 2021 году.