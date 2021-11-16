НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблениях на 70 млн рублей

Он проработал на этой должности около восьми с половиной лет. По факту злоупотребления полномочиями возбуждено уголовное дело.

16 ноября, 14:05

Фото © Wikipedia

Главу Пенсионного фонда России (ПФР) в Вологодской области Василия Жидкова подозревают в злоупотреблении полномочиями. Причинённый бюджету ущерб оценивается в 70 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. По версии следствия, в 2015–2016 годах подозреваемый оказывал содействие незаконному выводу денег в особо крупном размере со счетов строительной организации. Отмечается, что это повлекло неуплату обязательных отчислений в ПФР в размере 70 миллионов рублей, а также невыплату заработной платы 452 жителям области на общую сумму 52 миллиона рублей. Указывается, что Жидков занимает должность главы ПФР в регионе с 2013 года.

Лайф писал, что замначальника департамента мэрии Красноярска отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями. Суд арестовал Сергея Супруна на два месяца. Ранее мужчина возглавлял одно из муниципальных предприятий.

ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска

ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1