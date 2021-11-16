Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблениях на 70 млн рублей

Главу Пенсионного фонда России (ПФР) в Вологодской области Василия Жидкова подозревают в злоупотреблении полномочиями. Причинённый бюджету ущерб оценивается в 70 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. По версии следствия, в 2015–2016 годах подозреваемый оказывал содействие незаконному выводу денег в особо крупном размере со счетов строительной организации. Отмечается, что это повлекло неуплату обязательных отчислений в ПФР в размере 70 миллионов рублей, а также невыплату заработной платы 452 жителям области на общую сумму 52 миллиона рублей. Указывается, что Жидков занимает должность главы ПФР в регионе с 2013 года.