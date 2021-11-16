В РФС заявили, что контракт главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина был автоматически продлён после матча против Хорватии. Об этом сообщает "Чемпионат".

Накануне Карпин заявил, что может покинуть национальную команду ещё до стыковых матчей, которые запланированы на март 2022 года.

"Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключённое с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии", — заявили в пресс-службе РФС.

В минувшее воскресенье сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счётом 0:1. Единственный гол в свои ворота на 81-й минуте забил Фёдор Кудряшов. Впервые за четыре года наши футболисты не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в официальной встрече.