"Контракт автоматически продлён": РФС отреагировал на заявление Карпина о возможном уходе из сборной
В марте национальной команде предстоит участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.
Фото © РФС
В РФС заявили, что контракт главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина был автоматически продлён после матча против Хорватии. Об этом сообщает "Чемпионат".
Накануне Карпин заявил, что может покинуть национальную команду ещё до стыковых матчей, которые запланированы на март 2022 года.
"Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключённое с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии", — заявили в пресс-службе РФС.
В минувшее воскресенье сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счётом 0:1. Единственный гол в свои ворота на 81-й минуте забил Фёдор Кудряшов. Впервые за четыре года наши футболисты не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в официальной встрече.
Команда Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе и не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Жеребьёвка стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022, в которых сыграет сборная России, состоится 26 ноября.
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