Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении FAN ID в России
Ранее он вводился в нашей стране во время Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, а также матчей Евро-2020.
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении FAN ID для спортивных болельщиков.
Стоит отметить, что идея введения паспортов болельщика обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.
Добавим, что паспорт болельщика вводился в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также чемпионатом мира по футболу – 2018. Позднее его использовали для прохода на стадион на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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