Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении FAN ID в России

Стоит отметить, что идея введения паспортов болельщика обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.

Добавим, что паспорт болельщика вводился в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также чемпионатом мира по футболу – 2018. Позднее его использовали для прохода на стадион на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.