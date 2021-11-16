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Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении FAN ID в России

Ранее он вводился в нашей стране во время Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, а также матчей Евро-2020.

16 ноября, 13:32
<p>Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении FAN ID для спортивных болельщиков.

Стоит отметить, что идея введения паспортов болельщика обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.

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Добавим, что паспорт болельщика вводился в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также чемпионатом мира по футболу – 2018. Позднее его использовали для прохода на стадион на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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