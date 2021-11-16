Московское "Динамо" продлило контракт с капитаном команды Шуниным
За бело-голубых он дебютировал в 2007 году и с тех пор провёл за столичный клуб 305 официальных матчей.
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Московское "Динамо" объявило о продлении контракта с голкипером и капитаном команды Антоном Шуниным. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Прежнее соглашение истекало летом 2022-го.
Шунин является воспитанником Футбольной академии "Динамо" имени Льва Яшина. За столичный клуб он дебютировал в 2007 году и с тех пор провёл за него 305 официальных матчей. Вратарь является рекордсменом по числу игр за бело-голубых в российский период истории.
В нынешнем сезоне "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 14 матчах 26 очков. Его опережают только петербургский "Зенит" (30 баллов) и "Сочи" (27).
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