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Московское "Динамо" продлило контракт с капитаном команды Шуниным

За бело-голубых он дебютировал в 2007 году и с тех пор провёл за столичный клуб 305 официальных матчей.

16 ноября, 13:22

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о продлении контракта с голкипером и капитаном команды Антоном Шуниным. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Прежнее соглашение истекало летом 2022-го.

Шунин является воспитанником Футбольной академии "Динамо" имени Льва Яшина. За столичный клуб он дебютировал в 2007 году и с тех пор провёл за него 305 официальных матчей. Вратарь является рекордсменом по числу игр за бело-голубых в российский период истории.

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В нынешнем сезоне "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 14 матчах 26 очков. Его опережают только петербургский "Зенит" (30 баллов) и "Сочи" (27).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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