Московское "Динамо" продлило контракт с капитаном команды Шуниным

Московское "Динамо" объявило о продлении контракта с голкипером и капитаном команды Антоном Шуниным. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Шунин является воспитанником Футбольной академии "Динамо" имени Льва Яшина. За столичный клуб он дебютировал в 2007 году и с тех пор провёл за него 305 официальных матчей. Вратарь является рекордсменом по числу игр за бело-голубых в российский период истории.