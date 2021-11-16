"Результата не будет": Трёхкратная олимпийская чемпионка Резцова раскритиковала состав сборной России по биатлону
Ранее тренерский штаб национальной команды объявил имена шести спортсменок, которые поедут на Кубок мира.
Фото © ТАСС / Александр ФЕДОРОВ
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала состав женской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира и Кубка IBU и выразила мнение, что результата он дать не сможет. Об этом легендарная спортсменка рассказала РИА "Новости".
Она заметила, что в сборной России наблюдается бардак и пока она не будет брать назад свои слова с критикой старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова. При этом Резцова выразила мнение, что состав сборной определяет не только он. Она также прокомментировала попадание в команду Ирины Казакевич, которая не блеснула на контрольных стартах в Тюмени.
"Повторюсь: пока бардак в команде — результата не будет. Всегда должен быть честный отбор. Я не знаю, почему её взяли на Кубок мира. Посмотрим, как она там выступит", — добавила Резцова.
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Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб женской сборной России по биатлону огласил состав на первые этапы Кубка мира.
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