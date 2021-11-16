Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала состав женской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира и Кубка IBU и выразила мнение, что результата он дать не сможет. Об этом легендарная спортсменка рассказала РИА "Новости".

Она заметила, что в сборной России наблюдается бардак и пока она не будет брать назад свои слова с критикой старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова. При этом Резцова выразила мнение, что состав сборной определяет не только он. Она также прокомментировала попадание в команду Ирины Казакевич, которая не блеснула на контрольных стартах в Тюмени.

"Повторюсь: пока бардак в команде — результата не будет. Всегда должен быть честный отбор. Я не знаю, почему её взяли на Кубок мира. Посмотрим, как она там выступит", — добавила Резцова.