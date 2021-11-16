Биатлониста Поварницына не допустили до участия в первых этапах Кубка мира
27-летний россиянин пропустит соревнования из-за отсутствия квалификационных очков.
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Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил биатлонисту сборной России Александру Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
На прошлой неделе тренерский штаб сборной России включил Поварницына в состав национальной команды. Выбор пал на него в связи с удачным выступлением на контрольных стартах в Ханты-Мансийске.
"Александр Поварницын в настоящее время не прошёл квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
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В составе сборной России Поварницына заменит победитель юниорского чемпионата мира в эстафете Даниил Серохвостов.
Стартовый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в шведском Эстерсунде 27–28 ноября. Кульминацией сезона станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.
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