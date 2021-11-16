"Подавленность и недовольство": Физиономист рассказал о стыде и печали в глазах футболистов сборной России после игры с Хорватией
Напомним, наша национальная команда не сумела пробиться напрямую на ЧМ-2022 и теперь её ждут стыковые игры.
Скриншот © YouTube / Сборная России по футболу
Игроки сборной России по футболу после матча с Хорватией, оказавшись в раздевалке, испытывали чувство вины и стыда, а в их лицах можно было увидеть сильную печаль. Об этом Лайфу рассказал профайлер и эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
В частности, он обратил внимание на видео с игроками нашей сборной, которые заходят после матча в раздевалку. Первым в кадре появляется Игорь Дивеев. По мнению эксперта, на его лице можно увидеть явный гнев и недовольство собой.
"Это видно по тому, как у него сдавливаются губы, он их сильно поджимает. Один из сотрудников, видимо, нашего штаба ему что-то говорит, и тот очень резко отмахивается от него, избегает коммуникации. Явный такой гнев и недовольство произошедшим. Печали в этот момент у него нет. Только гнев", — отметил Анищенко.
После этого зритель перемещается в раздевалку национальной команды, где после матча игроки не произносят ни слова, а лишь молча сидят в своих креслах.
"У большинства очень сильная печаль, вина и стыд, когда они сидят с опущенными головами", — добавил эксперт.
По мнению Анищенко, единственный, у кого на лице нет такой сильной печали, — Георгий Джикия, на лице которого можно увидеть усталость и спокойствие, однако не сильную печаль или недовольство. Возможно, это происходит потому, что Джикия — капитан и не может себе позволить показывать эмоции, дабы остальные игроки не потеряли мотивации.
"Все остальные опечалены: кто-то больше, кто-то меньше. Точно нет ни у кого позитивных эмоций. Общее настроение — подавленность и недовольство", — подытожил эксперт.
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Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.
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