Игроки сборной России по футболу после матча с Хорватией, оказавшись в раздевалке, испытывали чувство вины и стыда, а в их лицах можно было увидеть сильную печаль. Об этом Лайфу рассказал профайлер и эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

В частности, он обратил внимание на видео с игроками нашей сборной, которые заходят после матча в раздевалку. Первым в кадре появляется Игорь Дивеев. По мнению эксперта, на его лице можно увидеть явный гнев и недовольство собой.

"Это видно по тому, как у него сдавливаются губы, он их сильно поджимает. Один из сотрудников, видимо, нашего штаба ему что-то говорит, и тот очень резко отмахивается от него, избегает коммуникации. Явный такой гнев и недовольство произошедшим. Печали в этот момент у него нет. Только гнев", — отметил Анищенко.

После этого зритель перемещается в раздевалку национальной команды, где после матча игроки не произносят ни слова, а лишь молча сидят в своих креслах.

"У большинства очень сильная печаль, вина и стыд, когда они сидят с опущенными головами", — добавил эксперт.

По мнению Анищенко, единственный, у кого на лице нет такой сильной печали, — Георгий Джикия, на лице которого можно увидеть усталость и спокойствие, однако не сильную печаль или недовольство. Возможно, это происходит потому, что Джикия — капитан и не может себе позволить показывать эмоции, дабы остальные игроки не потеряли мотивации.

"Все остальные опечалены: кто-то больше, кто-то меньше. Точно нет ни у кого позитивных эмоций. Общее настроение — подавленность и недовольство", — подытожил эксперт.