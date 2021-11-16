Тренерский штаб объявил состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира

По итогам контрольных стартов в Тюмени в список для участия в Кубке мира вошли Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова. При этом в состав не попала Евгения Буртасова, которая сумела одержать победу в масс-старте на контрольных заездах. Она начнёт сезон в Кубке IBU вместе с Анастасией Шевченко, Тамарой Дербушевой, Натальей Гербуловой, Екатериной Носковой и Анастасией Гореевой.