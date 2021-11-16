Тренерский штаб объявил состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира
В список не попала победительница масс-старта на контрольных стартах в Тюмени Евгения Буртасова.
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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женской команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.
По итогам контрольных стартов в Тюмени в список для участия в Кубке мира вошли Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова. При этом в состав не попала Евгения Буртасова, которая сумела одержать победу в масс-старте на контрольных заездах. Она начнёт сезон в Кубке IBU вместе с Анастасией Шевченко, Тамарой Дербушевой, Натальей Гербуловой, Екатериной Носковой и Анастасией Гореевой.
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Добавим, что первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде 27–28 ноября. Там спортсменам предстоит выйти на старт индивидуальной гонки и спринта.
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