НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тренерский штаб объявил состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира

В список не попала победительница масс-старта на контрольных стартах в Тюмени Евгения Буртасова.

16 ноября, 10:47
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женской команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

По итогам контрольных стартов в Тюмени в список для участия в Кубке мира вошли Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова. При этом в состав не попала Евгения Буртасова, которая сумела одержать победу в масс-старте на контрольных заездах. Она начнёт сезон в Кубке IBU вместе с Анастасией Шевченко, Тамарой Дербушевой, Натальей Гербуловой, Екатериной Носковой и Анастасией Гореевой.

Олимпийская чемпионка Резцова рассказала, за что бы "пристрелила" тренера сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Резцова рассказала, за что бы "пристрелила" тренера сборной России по биатлону

Добавим, что первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде 27–28 ноября. Там спортсменам предстоит выйти на старт индивидуальной гонки и спринта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1