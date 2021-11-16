Министр спорта РФ Олег Матыцин не стал комментировать заявление главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что он может уйти из национальной команды до стыковых матчей.

"Никак не оцениваю его слова. Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека", — заявил Матыцин журналистам.

При этом он также отметил, что поддержит любое решение Карпина и считает, что его тренерским штабом была проделана хорошая и успешная работа.