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"Имеет право на выражение мыслей": Матыцин не стал оценивать слова Карпина о возможном уходе из сборной России

Ранее специалист заявил, что может оставить национальную команду до проведения стыковых матчей, которые состоятся в марте 2022 года.

16 ноября, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил, AP Photo</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил, AP Photo

Министр спорта РФ Олег Матыцин не стал комментировать заявление главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что он может уйти из национальной команды до стыковых матчей.

"Никак не оцениваю его слова. Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека", — заявил Матыцин журналистам.

При этом он также отметил, что поддержит любое решение Карпина и считает, что его тренерским штабом была проделана хорошая и успешная работа.

"Дедлайн — неделя": Карпин заявил, что может уйти из сборной России до стыковых матчей

"Дедлайн — неделя": Карпин заявил, что может уйти из сборной России до стыковых матчей

Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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