НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полузащитник "Спартака" Литвинов заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство

Напомним, после 14 туров красно-белые занимают девятое место, отставая от лидера — "Зенита" — на 11 очков.

16 ноября, 11:09

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Полузащитник московского "Спартака" и молодёжной сборной России Руслан Литвинов в интервью Sport24 заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

"Реально ли ещё побороться за чемпионство? Думаю, да", — заявил Литвинов.

Он также заметил, что вместе с командой он хотел бы не только выиграть чемпионат страны, но и побороться за высокие места в Еврокубках. При этом сейчас Литвинов связывает свою карьеру только со "Спартаком", хотя и не скрывает того, что его привлекают английский и испанский чемпионаты.

"Спартак" наказали закрытием части секторов на трибунах за поведение болельщиков

"Спартак" наказали закрытием части секторов на трибунах за поведение болельщиков

Добавим, что после 14 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1