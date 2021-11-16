Полузащитник "Спартака" Литвинов заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство
Напомним, после 14 туров красно-белые занимают девятое место, отставая от лидера — "Зенита" — на 11 очков.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Полузащитник московского "Спартака" и молодёжной сборной России Руслан Литвинов в интервью Sport24 заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
"Реально ли ещё побороться за чемпионство? Думаю, да", — заявил Литвинов.
Он также заметил, что вместе с командой он хотел бы не только выиграть чемпионат страны, но и побороться за высокие места в Еврокубках. При этом сейчас Литвинов связывает свою карьеру только со "Спартаком", хотя и не скрывает того, что его привлекают английский и испанский чемпионаты.
Добавим, что после 14 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
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