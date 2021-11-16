Полузащитник "Спартака" Литвинов заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство

Полузащитник московского "Спартака" и молодёжной сборной России Руслан Литвинов в интервью Sport24 заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

Он также заметил, что вместе с командой он хотел бы не только выиграть чемпионат страны, но и побороться за высокие места в Еврокубках. При этом сейчас Литвинов связывает свою карьеру только со "Спартаком", хотя и не скрывает того, что его привлекают английский и испанский чемпионаты.