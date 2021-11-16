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Клубы РПЛ рассмотрят перенос одного из туров ради стыковых матчей сборной России

Из-за поражения от Хорватии наша национальная команда не смогла завоевать прямую путёвку на ЧМ-2022.

16 ноября, 12:19
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что общее собрание клубов 22 ноября рассмотрит вопрос, связанный с переносом 22-го тура чемпионата России ради стыковых матчей сборной за право сыграть на ЧМ-2022. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября", заявил Хачатурянц.

В воскресенье сборная России на выезде проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира со счётом 0:1. Решающим стал автогол защитника нашей команды Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

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Заняв второе место в группе, команда Валерия Карпина не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022. Весной следующего года наши футболисты сыграют в стыковых матчах.

Жеребьёвка раунда плей-офф квалификации ЧМ-2022 пройдёт 26 ноября. Полуфинальные матчи состоятся 24–25 марта, финальные — 28–29 марта. При этом встречи 22-го тура чемпионата России запланированы на 19–20 марта 2022 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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