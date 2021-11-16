Клубы РПЛ рассмотрят перенос одного из туров ради стыковых матчей сборной России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что общее собрание клубов 22 ноября рассмотрит вопрос, связанный с переносом 22-го тура чемпионата России ради стыковых матчей сборной за право сыграть на ЧМ-2022. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября", — заявил Хачатурянц.

В воскресенье сборная России на выезде проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира со счётом 0:1. Решающим стал автогол защитника нашей команды Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

Заняв второе место в группе, команда Валерия Карпина не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022. Весной следующего года наши футболисты сыграют в стыковых матчах.