Российский этап Гран-при по фигурному катанию может вернуться в Москву

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков допустил, что в будущем российский этап серии Гран-при снова может пройти в Москве. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Заключительный этап Гран-при нынешнего сезона пройдёт 26–27 ноября в ледовом дворце "Айсберг" олимпийского парка Сочи. Ранее российские этапы серии проводились в Москве.

"Идеи оставить наш этап Гран-при в Сочи не было, но в этом году, в олимпийский сезон, провести соревнования на олимпийской арене — это было пожелание. Не исключено, что Гран-при вернётся в Москву, но этот вопрос ещё не обсуждался и не рассматривался", — заявил Горшков.