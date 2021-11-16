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Российский этап Гран-при по фигурному катанию может вернуться в Москву

В этом году соревнования пройдут в Сочи в ледовом дворце "Айсберг".

16 ноября, 13:08

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков допустил, что в будущем российский этап серии Гран-при снова может пройти в Москве. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Заключительный этап Гран-при нынешнего сезона пройдёт 26–27 ноября в ледовом дворце "Айсберг" олимпийского парка Сочи. Ранее российские этапы серии проводились в Москве.

"Идеи оставить наш этап Гран-при в Сочи не было, но в этом году, в олимпийский сезон, провести соревнования на олимпийской арене — это было пожелание. Не исключено, что Гран-при вернётся в Москву, но этот вопрос ещё не обсуждался и не рассматривался", — заявил Горшков.

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По его словам, трибуны дворца "Айсберг" на предстоящих соревнованиях будут заполнены не более чем на 30% в связи с коронавирусными ограничениями. При этом билеты в продаже ещё есть.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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