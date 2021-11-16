"Зенит" попал в пятёрку самых популярных клубов мира по просмотрам в TikTok

Питерский "Зенит" вошёл в топ-5 самых популярных клубов мира по числу просмотров в "Тиктоке" за октябрь текущего года. Данные публикует аналитическое агентство Deportes & Finanzas.

Всего за месяц аккаунт петербуржцев набрал 41,2 миллиона просмотров. На вершине — английский "Манчестер Юнайтед", ролики которого в соцсети посмотрели 297 миллионов раз. В пятёрку также вошли "Аякс", ПСЖ и "Милан".