Нападающий Сергеев сдержал обещание и сбрил бороду из-за вызова в сборную России

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев сдержал своё обещание и сбрил бороду в связи с вызовом в сборную России. Видео с форвардом уже без волосяного покрова на лице появилось в официальном инстаграме самарцев.

"Ну вот и всё", — говорится в подписи к публикации.

В комментариях подписчики оценили обновлённый образ нападающего и заметили, что благодаря такому преображению он потерял сразу несколько лет.

"Молодой и перспективный", — написал lilwodku.

"Ооо, новый молодой игрок. Свежая кровь в КС", — добавил один из других комментаторов.