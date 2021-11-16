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Нападающий Сергеев сдержал обещание и сбрил бороду из-за вызова в сборную России

Правда, дебютировать в составе национальной команды он не сумел и в двух поединках остался на скамейке запасных.

16 ноября, 13:26

Скриншот © Instagram / fckssamara

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев сдержал своё обещание и сбрил бороду в связи с вызовом в сборную России. Видео с форвардом уже без волосяного покрова на лице появилось в официальном инстаграме самарцев.

"Ну вот и всё", — говорится в подписи к публикации.

В комментариях подписчики оценили обновлённый образ нападающего и заметили, что благодаря такому преображению он потерял сразу несколько лет.

"Молодой и перспективный", — написал lilwodku.

"Ооо, новый молодой игрок. Свежая кровь в КС", — добавил один из других комментаторов.

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Добавим, что дебютировать за сборную России Сергеев так и не смог. В обоих матчах, на которые был вызван — против Кипра и Хорватии, он оставался на скамейке запасных.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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