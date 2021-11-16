Нападающий Сергеев сдержал обещание и сбрил бороду из-за вызова в сборную России
Правда, дебютировать в составе национальной команды он не сумел и в двух поединках остался на скамейке запасных.
Скриншот © Instagram / fckssamara
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев сдержал своё обещание и сбрил бороду в связи с вызовом в сборную России. Видео с форвардом уже без волосяного покрова на лице появилось в официальном инстаграме самарцев.
"Ну вот и всё", — говорится в подписи к публикации.
В комментариях подписчики оценили обновлённый образ нападающего и заметили, что благодаря такому преображению он потерял сразу несколько лет.
"Молодой и перспективный", — написал lilwodku.
"Ооо, новый молодой игрок. Свежая кровь в КС", — добавил один из других комментаторов.
Добавим, что дебютировать за сборную России Сергеев так и не смог. В обоих матчах, на которые был вызван — против Кипра и Хорватии, он оставался на скамейке запасных.
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