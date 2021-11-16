Сигнал игрокам или просто усталость: Зачем Карпин говорит о том, что может уйти из сборной России до стыковых матчей Кажется, наставник нашей национальной сборной переживает серьёзное эмоциональное потрясение после того, что случилось в Сплите. 16 ноября, 13:58 Фото © РФС

Страсти вокруг сборной России по футболу после её поражения в матче с Хорватией не утихают уже второй день. Пока одни пытаются понять, что же мы увидели в Сплите, другие прикидывают варианты того, что нас ждёт в стыках. Дровишек в этот огонёк подбросил и главный тренер нашей сборной Валерий Карпин, который сказал, что не знает, будет ли он работать в национальной команде дальше. Правда, есть ощущение, что этот сигнал был не для нас с вами.

"Дедлайн — неделя"

Вечером 15 ноября Валерий Карпин появился в эфире "Коммент.шоу". Выходящая на "Ютубе" программа с известными комментаторами Денисом Казанским, Нобелем Арустамяном, Романом Гутцайтом и Константином Геничем приглашает наставника нашей команды уже не в первый раз. Стоит отдать должное Карпину: на интервью он пришёл буквально на следующий день после матча с Хорватией.

Признаться честно, перед зрителями предстал абсолютно опустошённый и уставший Валерий Карпин. Было видно, что матч с Хорватией забрал буквально все эмоции. Оно и понятно: главный тренер сборной не стеснялся говорить, что игроки не сумели сделать того, что он от них хотел и требовал.

"Проблема одна — в голове. Планировали, чтобы у нас мяч задерживался если не 50% времени, то хотя бы больше пяти секунд. Много обдумываю, анализирую, можно связать поражение со многими вещами. Задавал вопрос игрокам: чего вы боитесь? Начиная с первого сбора говорили, что нам некого бояться. Мы всё равно боимся", — заявил Карпин в эфире "Коммент.шоу".

Было и ещё немало крайне эмоциональных заявлений. Посыл примерно такой: игроки-то, вроде, есть. Всё, что надо, тоже имеется. А чего-то мы раз за разом боимся и не показываем нужного результата. Всю вину Карпин, как и сразу же после матча, взял на себя, и даже выдал фразу, что именно он "идиот".

"Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом — что ребята успокоятся. Поражение заслуженное", — добавил Карпин.

Казалось, что грядёт что-то невероятное. Словно бомба должна разорваться прямо в эфире. И тут дело дошло до пресловутого и любимого многими вопроса о контракте Карпина. Напомним, да и сам тренер это подтвердил, что после выхода в стыки он автоматически был продлён до марта 2022 года — то есть до стыковых матчей. Однако теперь слово взял именно Карпин.

Допустим, у меня есть какой-то контракт. Любой, с кем угодно, я сейчас даже не про сборную. И я говорю: "Ребят, всё, я не хочу больше". Меня кто-то удержит силой? Я думаю [о продолжении работы в сборной]! Дедлайн — неделя, наверное. Мне надо отдохнуть, спокойно проанализировать, а дальше думать Валерий Карпин Главный тренер сборной России по футболу

Уже после Карпин пояснит, что дело в том, что сборная просто не играла в футбол, а "дубасила мяч" вперёд в матче с Хорватией. Здесь, правда, тут же возникает два вопроса. Кого это должно волновать? И кто в этом виноват? В целом Карпин взял на себя вину — признаём. И кажется, что он, и правда, сейчас близок к тому, чтобы оставить сборную, ибо такого разочарования не было видно давно.

Сигнал футболистам

В то же время красной нитью через всё большое интервью протянулась мысль о том, что игрокам сборной России нужно просто перестать бояться. Всего — соперников, болельщиков, журналистов. Ведь всё они умеют. И классные вроде, и с мячом работать научились. Поле плохое — так оно и нашим и вашим такое, чего ж на него сетовать.

Разумеется, что, говоря о возможном уходе, Карпин лукавит. Вряд ли он сейчас реально может взять и бросить сборную России на полпути. Тем более перед самым важным для неё в её нынешнем виде испытании. Каким бы Карпин ни был одиозным и порой резким в плане заявлений и действий специалистом, но на такой шаг он вряд ли пойдёт.

Другой вопрос, что через все подобные заявления и слова видна одна чёткая мысль: футболисты, ау, пора бы уже начать играть в футбол! Тренерская чехарда сейчас точно не поможет сборной. До марта времени не так-то и много. Впереди ещё зимняя пауза в РПЛ, сборы клубов и много-много чего. Но оглянуться не успеем, как март наступит: придётся выходить на поле и снова играть матч жизни.

"Карпин откровенно сказал, что он чувствует сейчас, выплеснул эмоции. Он в этой роли относительно недавно и, наверное, разочарован тем, какую реакцию получил от футболистов на проделанную работу. На мой взгляд, должно пройти немного времени, и всё устаканится. Было ведь и много хорошего", — заявил изданию Sport24 экс-игрок сборной России Александр Самедов.

При всех положительных отзывах о работе Карпина стоит признать, что он очень сильно устал. Возможно, последние месяцы были одними из самых непростых в его тренерской, да и вообще футбольной карьере. Главное в его интервью — это даже не слова о возможном уходе, а то, что он просто не знает, как с этим всем работать дальше. Особенно когда будут стыки. В подтверждение — ещё одна достаточно яркая цитата.

"Дело в игре, не в результате. Я разочарован игрой, не было попыток играть. И что дальше делать? Потому что в стыках давление будет такое же или ещё больше. Под этим давлением эта сборная может играть в футбол? Или может только дубасить этот мяч вперёд?" — заявил Карпин.

Слово теперь именно за Карпиным. Сам он, и в этом нет сомнений, быстро найдёт себе новое место работы. Тот же "Ростов" явно первым будет готов вернуть любимого всеми в клубе специалиста. И да, вряд ли кто-то сможет силой заставить его дальше продолжить работать, если он не захочет. Однако преобразиться до марта должны в первую очередь игроки сборной. Иначе нас ждёт ещё одна Хорватия, ещё одна Дания или Сербия... Этот ряд можно продолжать очень долго. А так хотелось бы вообще забыть его и больше к нему не возвращаться.

Авторы Шамиль Гаджиев