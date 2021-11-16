Журналисты раскрыли место жительства писателя Виктора Пелевина

Телеграм-канал Mash опубликовал многомесячное расследование, результатом которого стало определение местонахождения одного из самых загадочных российских писателей — Виктора Пелевина. Оказалось, что он живёт в Таиланде.

На публике Пелевин не появляется с 2001 года, когда был участником литературного симпозиума в Токио. По данным издания, в Москве на его имя зарегистрированы две квартиры, одну из которых он купил сам, а вторая досталась от родителей, однако в них автор не появляется.

Чтобы найти писателя, журналисты погрузились в его книги и рассказы, установив, что их действие разворачивается во Франции, США, на Ближнем Востоке, в государствах будущего, но чаще всего — в России. Однако в его последнем произведении — "Непобедимое Солнце" — героиня посещает Турцию, Канары, Кубу и Таиланд. Перебрав списки пассажиров авиарейсов, авторы исследования наткнулись на человека по имени Пелевин Виктор Олегович, который летал в Таиланд.

19 июня 2016 года он прилетел из Бангкока в Москву, а 24 июля улетел обратно. В 2017-м, 26 сентября, он вновь прилетает в Шереметьево из тайской столицы, но, не покидая аэропорта, вечером того же дня улетает в Барселону. В начале октября возвращается в Москву и пересаживается на рейс в Бангкок. В 2019-м он также прилетает из Таиланда в Россию, заезжая в Малагу (Испания), и 30 ноября окончательно отправляется в Бангкок.

Отмечается, что в декабре 2020-го писатель получил пятый загранпаспорт в Посольстве РФ в Таиланде, а 10 февраля 2021-го продлил визу, не покидая страны. Для подтверждения догадки журналисты обратили внимание, что героиня "Непобедимого Солнца" была на ретрите неподалёку от Бангкока. Обзвонив 14 рехабов в этом городе, результата они не получили, однако "Гугл" помог узнать о реабилитационном центре на острове Самуи, где писатель и был найден. Сотрудники отеля подтвердили, что Пелевин действительно живёт у них. Несколько месяцев слежки, и вот он показывается из бунгало, где спокойно проживает вдали от известности и продолжает работу над новыми романами. Чтобы не портить жизнь писателю, журналисты не стали лезть к нему с разговорами и не раскрыли названия отеля.