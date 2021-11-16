Жириновский обозвал перебившего его коммуниста Коломейцева ростовским валенком

Жириновский обозвал коммуниста Коломейцева ростовским валенком за то, что тот перебил его. Видео © Telegram / Daily Storm

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы РФ оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева, назвав его ростовским валенком. Либерал-демократа возмутило, что коммунист до этого перебил его выступление.

"Помолчи, Коломейцев! Помолчи, ростовский валенок! Стыдно, сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы, в первую очередь — мандата лишить. <...> Саботажем занимается", — высказался Жириновский, отметив, что Коломейцеву даже баней в Ростове руководить нельзя, не говоря уже о целой фракции.

После этого громкий спич лидера ЛДПР удалось прервать, так как ему отключили микрофон. В свою очередь спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поспешил сделать замечание Жириновскому. На это тот ответил, что жаждет увидеть Коломейцева на скамье подсудимых. Володин же отметил, что желать подобного никому нельзя, поскольку "от сумы и от тюрьмы не зарекайтесь".