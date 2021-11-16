Власти Тюменской области расширили список мест для посещения с QR-кодом
Новые ограничения вступят в силу с 3 декабря. Под них подпадут и косметические салоны, некоторые бани, парикмахерские.
Фото © ТАСС / Максим Киселев
Тюменские власти расширили список мест, для посещениях которых потребуется QR-код. С 3 декабря документ понадобится при входе в ночные клубы, салоны красоты, сауны, бани и базы отдыха. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный штаб. Тюмень" со ссылкой на документ, подписанный губернатором Александром Моором.
"С 3 декабря в Тюменской области вводится дополнение, и мы расширяем круг объектов, для посещения которых будут требоваться QR-коды. Это все предприятия торговли, в том числе и гипермаркеты площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров, это все предприятия общепита, за исключением предприятий в аэропорту и на ж/д вокзале, вдоль автомобильных дорог и в гостиницах для оказания услуг посетителям", — указано в релизе.
Полный список мест выглядит так: ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг-клубы, батутные центры, кальянные, букмекерские конторы и тотализаторы, салоны красоты, косметические салоны, солярии, массажные салоны, парикмахерские, аквапарки, спа-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники, базы отдыха, туристические базы, пансионаты, дома отдыха.
В исключения попали бани, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также предприятия общественного питания, осуществляющие доставку и выдачу еды навынос.
До этого QR-коды тюменцам требовались для посещения крупных торгово-развлекательных центров, объектов культуры и спорта.
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