Власти Тюменской области расширили список мест для посещения с QR-кодом

Тюменские власти расширили список мест, для посещениях которых потребуется QR-код. С 3 декабря документ понадобится при входе в ночные клубы, салоны красоты, сауны, бани и базы отдыха. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный штаб. Тюмень" со ссылкой на документ, подписанный губернатором Александром Моором.

"С 3 декабря в Тюменской области вводится дополнение, и мы расширяем круг объектов, для посещения которых будут требоваться QR-коды. Это все предприятия торговли, в том числе и гипермаркеты площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров, это все предприятия общепита, за исключением предприятий в аэропорту и на ж/д вокзале, вдоль автомобильных дорог и в гостиницах для оказания услуг посетителям", — указано в релизе.

Полный список мест выглядит так: ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг-клубы, батутные центры, кальянные, букмекерские конторы и тотализаторы, салоны красоты, косметические салоны, солярии, массажные салоны, парикмахерские, аквапарки, спа-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники, базы отдыха, туристические базы, пансионаты, дома отдыха.

В исключения попали бани, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также предприятия общественного питания, осуществляющие доставку и выдачу еды навынос.

До этого QR-коды тюменцам требовались для посещения крупных торгово-развлекательных центров, объектов культуры и спорта.