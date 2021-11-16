Армения попросила Россию о защите её территорий от Азербайджана

Армения просит Россию помочь защитить её территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года. Это устное заявление, однако государство подготовит соответствующее письменное обращение, сообщил секретарь Совбеза Армен Григорян.

"Так как нападение (со стороны Азербайджана. — Прим. Лайфа) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход", — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что страна ожидает от России помощи в восстановлении территориальной целостности. По словам секретаря Совбеза, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).