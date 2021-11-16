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Армения попросила Россию о защите её территорий от Азербайджана

Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.

16 ноября, 13:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Армения просит Россию помочь защитить её территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года. Это устное заявление, однако государство подготовит соответствующее письменное обращение, сообщил секретарь Совбеза Армен Григорян.

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"Так как нападение (со стороны Азербайджана. — Прим. Лайфа) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход", — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что страна ожидает от России помощи в восстановлении территориальной целостности. По словам секретаря Совбеза, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Ранее в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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