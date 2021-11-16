Глава Минобороны Шойгу рассказал об успешных испытаниях противоспутниковой системы
Министр отметил, что образовавшиеся после "ювелирного" поражения старого космического аппарата фрагменты не представляют никакой угрозы.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об успешных испытаниях противоспутниковой системы РФ. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.
"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", — сказал глава Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились после испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.
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