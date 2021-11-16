В Минобороны РФ отчитались о поражении недействующего спутника во время испытаний

Российские военные 15 ноября успешно провели испытание, в результате которого был поражён недействующий отечественный спутник "Целина-Д". Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, он находился на орбите с 1982 года.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", — говорится в релизе ведомства.