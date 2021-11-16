В Минобороны РФ отчитались о поражении недействующего спутника во время испытаний
В российском оборонном ведомстве отметили, что фрагменты летательного аппарата внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства.
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Российские военные 15 ноября успешно провели испытание, в результате которого был поражён недействующий отечественный спутник "Целина-Д". Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, он находился на орбите с 1982 года.
"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", — говорится в релизе ведомства.
Уточняется, что фрагменты спутника внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.
Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились после испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.
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