Польский полицейский серьёзно пострадал при атаке беженцев на границе с Белоруссией
Силовики применили водомёты против прорывавшихся в Евросоюз мигрантов, те в ответ начали кидать булыжники.
Фото © Twitter / Polska Policja
Сотрудник польской полиции получил серьёзное ранение в результате попытки мигрантов перейти границу Белоруссии. Об этом ведомство сообщило в своём аккаунте в Twitter.
"Один из полицейских получил довольно тяжёлые ранения, ему сейчас оказывают помощь, скорая везёт полицейского в больницу. Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом", — говорится в сообщении.
Как уточняется, несколько сотен беженцев попытались прорваться через пропускной пункт, и польская полиция применила водомёты. Это разозлило мигрантов ещё больше, и они начали бросаться булыжниками.
Обострение на белорусско-польской границе. © Telegram / SHOT
Также полиция Польши отметила в другом сообщении в соцсети, что агрессивные атаки белорусской стороны постоянно отражаются. Как уточняется, помимо камней, бутылок и брёвен беженцы кидают и шумовые гранаты.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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