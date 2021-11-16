Польский полицейский серьёзно пострадал при атаке беженцев на границе с Белоруссией

Сотрудник польской полиции получил серьёзное ранение в результате попытки мигрантов перейти границу Белоруссии. Об этом ведомство сообщило в своём аккаунте в Twitter.

"Один из полицейских получил довольно тяжёлые ранения, ему сейчас оказывают помощь, скорая везёт полицейского в больницу. Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом", — говорится в сообщении.

Как уточняется, несколько сотен беженцев попытались прорваться через пропускной пункт, и польская полиция применила водомёты. Это разозлило мигрантов ещё больше, и они начали бросаться булыжниками.

Обострение на белорусско-польской границе. © Telegram / SHOT

Также полиция Польши отметила в другом сообщении в соцсети, что агрессивные атаки белорусской стороны постоянно отражаются. Как уточняется, помимо камней, бутылок и брёвен беженцы кидают и шумовые гранаты.