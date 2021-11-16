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Нейропсихолог Данилова рассказала, как заинтересовать богатого мужчину при знакомстве

Эксперт отметила, что во время общения женщина должна восхищаться собеседником, причём его личностью, а не статусом.

16 ноября, 11:24

Фото © Pexels

Многие женщины мечтают построить отношения с богатым мужчиной, однако часто не знают, как обратить на себя внимание таких представителей сильного пола и как правильно себя с ними вести. Нейропсихолог Елена Данилова подчеркнула, что в первую очередь важно понимать, что все люди разные и статусные мужчины тоже отличаются друг от друга — возрастом, привычками, историей своего пути. В беседе с РИА ФАН эксперт отметила, что если у женщины есть возможность узнать об избраннике и его интересах до встречи, то стоит это сделать — легче будет находить темы для разговора.

"Типаж мужского идеала может быть любым: от простушки, готовой слушать о его подвигах, открыв рот, до боевой подруги, которая в сложной ситуации поможет сохранять спокойствие. Поэтому важно быть самой заинтересованной в разговоре, активно слушать и "зеркалить" собеседника. Если мужчина в речи размеренный и спокойный, то излишняя эмоциональность и жестикуляция могут его оттолкнуть", — предупредила нейропсихолог.

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Она подчеркнула, что при общении со статусным мужчиной очень важно иметь внутреннюю уверенность. Если девушка испытывает страх, скованна, её поведение выглядит неестественным и наигранным, собеседник это обязательно чувствует. В этом случае не помогут никакие разносторонне развитые качества, отметила Данилова. Она добавила, что совет "вести себя естественно" не совсем подходит в таком случае, поскольку любая обстановка требует определённого поведения.

"Тот же благотворительный ужин высокопоставленных персон или завтрак на пляже — это априори разные ситуации. И вести себя в них тоже следует по-разному", — пояснила нейропсихолог.

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Для чувства внутренного комфорта и уверенности Данилова советует девушкам ухаживать за собой и телом, иметь хобби и вести активную социальную жизнь. По её словам, только в таком случае можно всерьёз заинтересовать статусного избранника. При этом нейропсихолог предупредила, что не стоит быть излишне инициативной и тянуть одеяло на себя. Она указала, что мужчины любят, когда их слушают, поддерживают интересную им тему разговора, проявляют эмпатию, выказывают заинтересованность и восхищение. При этом важно восхищаться самим мужчиной, его личностью, а не статусом.

Ранее сексолог раскрыла главные причины возникновения любовных треугольников. При этом влюбляться несколько раз на протяжении жизни и заводить новые отношения эксперт считает нормальным, а вот путаница в любви ничем хорошим обычно не заканчивается.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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