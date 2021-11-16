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Лавров назвал лживыми заявления литовского президента о причастности РФ к миграционному кризису

По словам министра иностранных дел, ни единого факта, подтверждающего подобные фразы, не приводится.

16 ноября, 11:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1458415647843569667/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

Заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Россия якобы причастна к организации миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ложные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При всём уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы", — сказал дипломат.

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Лавров добавил, что ни единого факта, подтверждающего подобные фразы, не приводится.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия так или иначе причастна к миграционному кризису на белорусской границе, так как беженцы приезжают в Минск через Москву.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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