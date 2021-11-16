Лавров назвал лживыми заявления литовского президента о причастности РФ к миграционному кризису
По словам министра иностранных дел, ни единого факта, подтверждающего подобные фразы, не приводится.
Фото © Twitter / МИД России
Заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Россия якобы причастна к организации миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ложные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При всём уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы", — сказал дипломат.
Лавров добавил, что ни единого факта, подтверждающего подобные фразы, не приводится.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия так или иначе причастна к миграционному кризису на белорусской границе, так как беженцы приезжают в Минск через Москву.
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