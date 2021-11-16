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Совхоз имени Ленина может получить более 250 млн рублей с фирмы друга Павла Грудинина

Отмечается, что компании приятеля бизнесмена отошло 62 квартиры общей площадью почти 4500 квадратных метров. За всю жилплощадь заплатили 189,5 млн рублей.

16 ноября, 11:16
<p>Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" подали иск в Арбитражный суд Московской области о взыскании убытков от продажи квартиры в размере 259 миллионов рублей. Об этом сообщает "Совхоз.Инфо".

Отмечается, что в 2012 году предприятие, которым руководит бизнесмен Павел Грудинин, передало ООО "АСТОН ГРУПП", принадлежащее приятелю олигарха Сергею Выблому, 62 квартиры в доме № 22, застройщиком которого выступал совхоз, по заниженной цене. Так, фирма получила почти 4500 квадратных метров по цене примерно 40 тысяч рублей за каждый, в то время как рыночная цена достигала 100 тысяч рублей.

Грудинин проиграл суд по оценке своих акций в совхозе имени Ленина

Грудинин проиграл суд по оценке своих акций в совхозе имени Ленина

Всего компания заплатила за жилплощадь 189,5 миллиона рублей. А если бы эти квартиры продавались на рынке, то предприятие получило бы доход в размере 448,5 миллиона рублей. Разницу в 259 миллионов и требуют взыскать акционеры.

Ранее Лайф рассказывал, что Павел Грудинин продал сыну помещение под ТЦ за смешные деньги. Реальная стоимость объекта выше указанной в договоре на 500%. Цена составила всего 24 млн рублей, в то время как по рынку доходит до 150 млн рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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