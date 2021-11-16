Совхоз имени Ленина может получить более 250 млн рублей с фирмы друга Павла Грудинина

Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" подали иск в Арбитражный суд Московской области о взыскании убытков от продажи квартиры в размере 259 миллионов рублей. Об этом сообщает "Совхоз.Инфо".

Отмечается, что в 2012 году предприятие, которым руководит бизнесмен Павел Грудинин, передало ООО "АСТОН ГРУПП", принадлежащее приятелю олигарха Сергею Выблому, 62 квартиры в доме № 22, застройщиком которого выступал совхоз, по заниженной цене. Так, фирма получила почти 4500 квадратных метров по цене примерно 40 тысяч рублей за каждый, в то время как рыночная цена достигала 100 тысяч рублей.

Всего компания заплатила за жилплощадь 189,5 миллиона рублей. А если бы эти квартиры продавались на рынке, то предприятие получило бы доход в размере 448,5 миллиона рублей. Разницу в 259 миллионов и требуют взыскать акционеры.