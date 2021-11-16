Курс биткоина снизился более чем на 10%
А всего шесть дней назад он обновил исторический максимум. Также подешевели и другие криптовалюты.
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Биткоин в ходе торговой сессии сегодня, 16 ноября, снижался до $59 162, что на 10,27% ниже первоначальной стоимости. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:09 мск.
При этом к 13:34 мск курс криптовалюты находился на уровне $59 185 (-10,24%). Отметим, что вслед за биткоином упала стоимость Ethereum до $4245 на 13:46 мск (-10,34%).
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Напомним, что 10 ноября биткоин опять обновил исторический максимум и подорожал до $69 тысяч. Вслед за ним подорожали также другие популярные криптовалюты — Ethereum и Binance Coin.
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