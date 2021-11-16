Курс биткоина снизился более чем на 10%

Биткоин в ходе торговой сессии сегодня, 16 ноября, снижался до $59 162, что на 10,27% ниже первоначальной стоимости. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:09 мск.

При этом к 13:34 мск курс криптовалюты находился на уровне $59 185 (-10,24%). Отметим, что вслед за биткоином упала стоимость Ethereum до $4245 на 13:46 мск (-10,34%).