Россияне назвали размер необходимой для комфортной жизни прибавки к зарплате

Большинство жителей России признались, что им не хватает нынешней зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно, и назвали размер дополнительного дохода для исправления ситуации. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов "Авито" и GigAnt, результаты которого приводит "Газета.ru".

Так, сразу 70% респондентов заявили, что недовольны размером оплаты своего труда. Около 39% признались, что в месяц им необходимо дополнительно более 25 тысяч рублей, а 33% опрошенных для комфортной жизни хватит прибавки в 15–25 тысяч. Ещё четверть респондентов признались, что остались бы довольны увеличением зарплаты на 5–15 тысяч.

Чтобы найти выход из ситуации, многие применяют разные подходы. Например, 53% россиян экономят и сокращают расходы, а 37% — выбирают подработку. В качестве второй работы выбор падает на переводы или копирайтинг (23%), услуги в области красоты и здоровья (16%), а также образовательные услуги (15%).

Среди опрошенных, коих было десять тысяч человек старше 18 лет, 55% признались, что за последний год не видели повышения оклада, а 37% отметили, что получили незначительную прибавку, не превышающую 10% от ежемесячного дохода.