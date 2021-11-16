Суд в Турции не снял обвинения с задержанных "за поджог" россиян

Суд турецкой Антальи разрешил группе российских туристов, которые обвиняются в поджоге леса, покинуть страну, при этом не снял с них обвинений. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд, к сожалению, не снял сами обвинения в поджоге леса, но разрешил нашим гражданам выезд из страны. Это было сделано потому, что судебные процессы длятся в Турции годами, а человек, находящийся под подпиской о невыезде, не имеет права работать", — приводит ТАСС его слова.

Стоит отметить, что рассмотрение дела, вероятно, затянется надолго. По данным РИА "Новости", следующее заседание назначено аж на май 2022 года.