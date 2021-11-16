Суд в Турции не снял обвинения с задержанных "за поджог" россиян
Однако нашим соотечественникам наконец-то разрешили выехать из страны. Судя по всему, рассмотрение дела затянется надолго.
Фото © Instagram / Полина Яськова
Суд турецкой Антальи разрешил группе российских туристов, которые обвиняются в поджоге леса, покинуть страну, при этом не снял с них обвинений. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Суд, к сожалению, не снял сами обвинения в поджоге леса, но разрешил нашим гражданам выезд из страны. Это было сделано потому, что судебные процессы длятся в Турции годами, а человек, находящийся под подпиской о невыезде, не имеет права работать", — приводит ТАСС его слова.
"Нас просто разорвало от вашей поддержки": Обвиняемые в поджоге леса в Турции россияне эмоционально отреагировали на освобождение из-под стражи
Стоит отметить, что рассмотрение дела, вероятно, затянется надолго. По данным РИА "Новости", следующее заседание назначено аж на май 2022 года.
Напомним, 25 октября группа российских туристов из семи человек заявила, что их арестовали в Анталье за поджог, которого они не совершали. По словам путешественников, они попытались потушить возгорание, но не смогли и вызвали "911". По турецким законам за поджог им грозит до семи лет заключения.
Комментариев: 0