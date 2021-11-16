Путин заявил о постепенном восстановлении авиаперевозок
В целом их объёмы пока меньше, чем до начала пандемии коронавируса, отметил глава государства.
Фото © Instagram / aeroflot
Хотя восстановление авиаперевозок в настоящий момент идёт, пока их объёмы меньше, если сравнивать с показателями доковидного кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым, напомнив, что эта компания — крупнейший в стране авиаперевозчик.
"Знаю, что восстановление [авиаперевозок] потихонечку идёт, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом всё-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", — указал глава РФ.
Как отметил Полубояринов, мировая отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе. В прошлом году, по его словам, пассажиропоток упал на 60%, за семь месяцев текущего года — на 47%. Аналитики прогнозируют восстановление глобального рынка не ранее 2024 года, добавил глава "Аэрофлота", подчеркнув, что в российской отрасли авиаперевозок кризис не так силён.
Ранее Путин поручил расширить сеть авиаперевозок внутри регионов России. Также российский лидер распорядился продумать модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полётов.
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