В Минздрав поступил отчёт о второй фазе исследований препарата против ковида "Мир-19"
Как сообщила руководитель ФМБА, сейчас ведомство ожидает завершения процедуры регистрации лекарственного вещества.
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Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) подало в Министерство здравоохранения РФ отчёт о второй фазе клинических исследований препарата для лечения коронавируса "Мир-19". Об этом сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
"В настоящее время завершается вторая фаза клинических исследований, отчёт по второй фазе подан в Министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждём завершения процедуры регистрации препарата", — сказала Скворцова.
Ранее Вероника Скворцова в беседе с Лайфом рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2. 15 октября Институт иммунологии ФМБА подал в Минздрав документы на регистрацию препарата.
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