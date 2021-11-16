В Минздрав поступил отчёт о второй фазе исследований препарата против ковида "Мир-19"

Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) подало в Министерство здравоохранения РФ отчёт о второй фазе клинических исследований препарата для лечения коронавируса "Мир-19". Об этом сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24" .

"В настоящее время завершается вторая фаза клинических исследований, отчёт по второй фазе подан в Министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждём завершения процедуры регистрации препарата", — сказала Скворцова.