НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия до 1 декабря продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Такое решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре оперштаб ограничил полёты в африканскую страну до 1 ноября.

16 ноября, 10:20

Фото © Pixabay

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что решение о приостановке авиасообщения с африканской страной было принято в апреле 2021 года в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре действие этих ограничительных мер в очередной раз продлили, до 1 ноября.

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

Ранее Лайф рассказывал, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами: Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Кроме того, с этой же даты снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1