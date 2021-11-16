Россия до 1 декабря продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Такое решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре оперштаб ограничил полёты в африканскую страну до 1 ноября.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что решение о приостановке авиасообщения с африканской страной было принято в апреле 2021 года в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре действие этих ограничительных мер в очередной раз продлили, до 1 ноября.