Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2021, 13:20

Россия до 1 декабря продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Такое решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре оперштаб ограничил полёты в африканскую страну до 1 ноября.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что решение о приостановке авиасообщения с африканской страной было принято в апреле 2021 года в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре действие этих ограничительных мер в очередной раз продлили, до 1 ноября.

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

Ранее Лайф рассказывал, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами: Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Кроме того, с этой же даты снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

BannerImage

Фото © Pixabay

Варвара Романова
  • Новости
  • Танзания
  • Авиаперелеты
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar