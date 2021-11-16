Россия до 1 декабря продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
Такое решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре оперштаб ограничил полёты в африканскую страну до 1 ноября.
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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отметим, что решение о приостановке авиасообщения с африканской страной было принято в апреле 2021 года в связи с ситуацией с коронавирусом. В сентябре действие этих ограничительных мер в очередной раз продлили, до 1 ноября.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами: Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Кроме того, с этой же даты снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.
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