В "Роскосмосе" заявили, что лишь совместные усилия обеспечат безопасное сосуществование в космосе
Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве продолжает контролировать обстановку для недопущения угроз безопасности МКС и экипажа.
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Только с помощью совместных усилий космических держав получится обеспечить безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
В госкорпорации также отметили, что главным приоритетом является обеспечение "безусловной" безопасности членов экипажа Международной космической станции (МКС). Причём приверженность этому принципу заложена как в основу производства российской космической техники, так и в программу её эксплуатации.
"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и её экипажа", — указала пресс-служба госкорпорации.
Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились после испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.
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