В "Роскосмосе" заявили, что лишь совместные усилия обеспечат безопасное сосуществование в космосе

Только с помощью совместных усилий космических держав получится обеспечить безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

В госкорпорации также отметили, что главным приоритетом является обеспечение "безусловной" безопасности членов экипажа Международной космической станции (МКС). Причём приверженность этому принципу заложена как в основу производства российской космической техники, так и в программу её эксплуатации.