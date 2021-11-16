Доктор Курпатов обвинил своего молодого помощника в краже бриллиантовых серёжек и часов

У знаменитого психотерапевта, телеведущего и автора десятков книг по психологии Андрея Курпатова пропали часы Breguet и бриллиантовые серьги Mercury на общую сумму 3 миллиона 850 тысяч рублей. Это произошло ещё в конце августа, а заявление от доктора поступило в полицию недавно. Психотерапевт указал вполне конкретного подозреваемого. В краже он обвинил своего помощника, 25-летнего Алексея Иевского. Позже выяснилось, что речь идёт о гораздо более крупных махинациях, где фигурирует автомобиль "Порше-Кайен" и недвижимость на 40 млн рублей.

Молодой человек числился учредителем и гендиректором компании "Онлайн продакшн", на которую зарегистрированы все онлайн-ресурсы Курпатова. Как пишет издание "Фонтанка.ру", с доктором молодой человек познакомился несколько лет назад, когда был стюардом. По одной из версий полиции, предметы роскоши — подарки психотерапевта своему молодому помощнику. Тем не менее Иевский теперь главный фигурант сразу двух уголовных дел.

Фото © Instagram / kurpatov_official

Куйбышевский суд постановил заключить Иевского под стражу. Парня задержали, когда он был за рулём новенького "порше-кайена", а на нём самом, по оперативным данным, были те самые часы с серьгами. Молодой человек сразу заявил, что всё это — подарки знаменитого доктора. Но вскоре следствие сосредоточилось на махинациях в гораздо более крупных масштабах. По информации "Фонтанки", со счетов "Онлайн продакшн" в сторону Иевского было перечислено более 40 миллионов рублей.

У него были доверенности на приобретение, оплата происходила прямо с моей карты, а что касается компании, то он гендиректор, там работает много людей. Когда я заметил, что не выплачивают деньги, то я обратился к бухгалтеру, и он мне предоставил все выписки. Оказалось, что деньги выводились на какие-то подставные ИП, а потом обналичивались. Что касается денег, то я зарабатываю очень прилично Андрей Курпатов Психотерапевт

Фото © Instagram / kurpatov_official

После того как Курпатов узнал о краже, он попросил Иевского вернуть все деньги "по-хорошему". На это молодой человек пообещал предоставить документы, подтверждающие его невиновность, но вскоре скрылся, заявив, что уехал в Израиль. Это оказалось неправдой, и сейчас он находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга. Молодой человек уже нанял известного адвоката, и они готовят заявление.