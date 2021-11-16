Доктор Курпатов обвинил своего молодого помощника в краже бриллиантовых серёжек и часов
25-летний "консильери" уже заявил, что доктор воспользовался им и овладел его сознанием, а предметы роскоши — подарки от Курпатова.
У знаменитого психотерапевта, телеведущего и автора десятков книг по психологии Андрея Курпатова пропали часы Breguet и бриллиантовые серьги Mercury на общую сумму 3 миллиона 850 тысяч рублей. Это произошло ещё в конце августа, а заявление от доктора поступило в полицию недавно. Психотерапевт указал вполне конкретного подозреваемого. В краже он обвинил своего помощника, 25-летнего Алексея Иевского. Позже выяснилось, что речь идёт о гораздо более крупных махинациях, где фигурирует автомобиль "Порше-Кайен" и недвижимость на 40 млн рублей.
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Молодой человек числился учредителем и гендиректором компании "Онлайн продакшн", на которую зарегистрированы все онлайн-ресурсы Курпатова. Как пишет издание "Фонтанка.ру", с доктором молодой человек познакомился несколько лет назад, когда был стюардом. По одной из версий полиции, предметы роскоши — подарки психотерапевта своему молодому помощнику. Тем не менее Иевский теперь главный фигурант сразу двух уголовных дел.
Куйбышевский суд постановил заключить Иевского под стражу. Парня задержали, когда он был за рулём новенького "порше-кайена", а на нём самом, по оперативным данным, были те самые часы с серьгами. Молодой человек сразу заявил, что всё это — подарки знаменитого доктора. Но вскоре следствие сосредоточилось на махинациях в гораздо более крупных масштабах. По информации "Фонтанки", со счетов "Онлайн продакшн" в сторону Иевского было перечислено более 40 миллионов рублей.
У него были доверенности на приобретение, оплата происходила прямо с моей карты, а что касается компании, то он гендиректор, там работает много людей. Когда я заметил, что не выплачивают деньги, то я обратился к бухгалтеру, и он мне предоставил все выписки. Оказалось, что деньги выводились на какие-то подставные ИП, а потом обналичивались. Что касается денег, то я зарабатываю очень прилично
После того как Курпатов узнал о краже, он попросил Иевского вернуть все деньги "по-хорошему". На это молодой человек пообещал предоставить документы, подтверждающие его невиновность, но вскоре скрылся, заявив, что уехал в Израиль. Это оказалось неправдой, и сейчас он находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга. Молодой человек уже нанял известного адвоката, и они готовят заявление.
Я же сам читаю лекции о молодёжи с пониженным нравственным порогом. Но, чтобы вот так со мной, — не мог себе представить
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