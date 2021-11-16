Кто такая Даша Корейка, сменившая пол на глазах у миллионов подписчиков

Ранее 20-летняя блогерша Даша Корейка (настоящее имя — Максим Матвеев) заявила, что ей выдали справку о смене пола. А теперь девушка наконец решилась на операцию. В "Тикток" она выкладывала ролики из больничной палаты, показывая, как её готовят к решающему моменту. И на самом популярном из них — уже более 11 млн просмотров.

Скриншот © TikTok / kareyka

По словам Корейки, ей должны были удалить кадык и провести феминизацию лица — сделать его более женственным, подточив кости. Девушке даже пообещали скидку в обмен на то, что процесс будут снимать и смогут полностью выложить его в Сеть.

Видео © Telegram / Anton S Live

Мне делают скидку, чтобы я дала разрешение на съёмку, чтобы операцию выложили полностью на "Ютуб". <...> Это останется навечно в Интернете, понимаете? Даша Корейка

Видео © Telegram / Anton S Live

А ещё появился ролик, где Даша лежит на операционном столе с пышным бюстом, который тоже ей подарили хирурги. Автор съёмки отметил, что грудь вышла очень естественной.

Фото © Telegram / Anton S Live

При этом ещё недавно подписчики не могли подумать, что блогерша действительно решится лечь под нож. Корейку многие обвиняли в хайпе, а она с удовольствием заигрывала с чувствами аудитории. Так, девушка, рыдая, рассказывала про повестку в армию, раз за разом снимая на эту тему тиктоки, так как они собирали много просмотров. И втягивала в своё шоу родителей и младшую сестру. Сейчас на тикток блогерши подписано 5,5 млн человек, многие из которых находятся в недоумении. "Всё зашло слишком далеко, ведь это был всего лишь образ", — пишут юзеры, пока Даша готовится показать себя в новом обличье.

Фото © Instagram / _kareykadasha, VK / Дарья Паленкова