Воры вынесли из дома Тимура Родригеза целое состояние, и вот как их могут вычислить

Недавно у 42-летнего комика Тимура Родригеза (Керимова) украли крупную сумму денег и драгоценности. Грабители забрались в дом артиста в Московской области, пока он с семьёй отдыхал в Италии, и помимо украшений похитили 45 000 долларов (около 3,3 млн рублей) и 400 000 рублей. Шоумен уже написал заявление в полицию. А теперь адвокат Сергей Жорин раскрыл Лайфу новые подробности этого дела.

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По словам юриста, воры могли сработать по наводке, так как они сразу попали в то помещение, где хранились ценности, словно знали, куда идти. При этом подобный инцидент в Красногорском районе не первый, отмечает Жорин. Некоторых жителей обворовывали таким образом даже несколько раз. Сейчас адвокат занимается сбором информации и надеется, что делом, находящимся в Красногорском следственном отделе, займётся ГУ МВД РФ по Московской области, где есть "достаточно профессиональная команда, которая расследует дела именно такой категории".

Надеемся, что ГУ МВД РФ по Московской области заберёт это дело и достаточно профессионально его расследует. Его и ряд других. Мы думаем, что это дело связано с рядом других преступлений, которые происходили и происходят в Красногорском районе Московской области Сергей Жорин

Фото © Instagram / trodriguezzz

По словам юриста, при грамотной работе правоохранителей подобные преступления расследуются довольно быстро. Установить нахождение злоумышленников могут помочь телефонные биллинги и видеокамеры, которых много в посёлке и при подъезде к нему.

Фото © Instagram / trodriguezzz