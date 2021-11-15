Нападающий ПСЖ, спасая брак, переписал все доходы и активы на жену-порноактрису
Футболист Мауро Икарди отдал в полное управление свои финансы и недвижимость супруге до 2050 года.
Фото © Instagram / mauroicardi
В прошлом месяце Икарди стал пропускать тренировки, пытаясь спасти свой брак. Речь шла об измене футболиста, и его жена, а по совместительству агент, прощать такое не собиралась. Девушка с детьми уехала из Парижа. Чтобы Ванда осталась с ним, Мауро передал ей права на все настоящие и будущие контракты и свою собственность до 2050 года.
Судя по всему, такой широкий жест жена оценила. У обоих в профилях снова появились общие фотографии после долгого перерыва: "Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль", — написал футболист под одной своей фотографией.
За отношениями Икарди и Нары следит вся Франция — их постоянно сопровождают скандалы. Аргентинец познакомился с будущей женой, когда она была замужем за экс-игроком "Москвы" Макси Лопесом. В итоге девушка ушла к Мауро, в 2014-м они поженились. Футболист принял троих её сыновей, а позже у них родились ещё две девочки — Франческа и Изабелла. Вскоре Нара, которая, кстати, бывшая порноактриса, стала ещё и агентом своего нового мужа, что сильно ударило по его профессиональной карьере. Фанаты до сих пор обвиняют её во всех неудачах Икарди.
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