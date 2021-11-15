Нападающий ПСЖ, спасая брак, переписал все доходы и активы на жену-порноактрису

В прошлом месяце Икарди стал пропускать тренировки, пытаясь спасти свой брак. Речь шла об измене футболиста, и его жена, а по совместительству агент, прощать такое не собиралась. Девушка с детьми уехала из Парижа. Чтобы Ванда осталась с ним, Мауро передал ей права на все настоящие и будущие контракты и свою собственность до 2050 года.

Фото © Instagram/mauroicardi

Судя по всему, такой широкий жест жена оценила. У обоих в профилях снова появились общие фотографии после долгого перерыва: "Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль", — написал футболист под одной своей фотографией.

Фото © Instagram/mauroicardi