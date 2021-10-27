Миллионера, женившегося два месяца назад, нашли мёртвым после вечеринки в закрытом ночном клубе

В последние годы Вивеку Чадхе пророчили великое будущее. Ещё до тридцати парень успел основать компанию Nine Group, которая сейчас управляет несколькими отелями в Великобритании. Несмотря на успехи в бизнесе, Вивек успевал строить и личную жизнь. Недавно 33-летний миллионер женился на любви всей его жизни — Статти Чадде. Вот только семейная идиллия длилась недолго. Спустя всего два месяца после торжества бизнесмена нашли мёртвым в апартаментах в центре Лондона, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / obiaksnews

Молодой человек потерял сознание и скончался после ночи, проведённой вместе с коллегами в шикарном клубе. Результаты вскрытия ещё не известны, но источники, близкие к семье миллионера, сообщают, что смерть была вызвана "естественными причинами". По одной из версий, у него случился сердечный приступ. При этом ранее у парня не было выявлено никаких проблем со здоровьем. 29-летняя вдова до сих пор не может прийти в себя.

Мы поженились всего два месяца назад, и это было прекрасно. А сейчас мне пришлось столкнуться с потерей любви всей моей жизни Статти Чадде

Фото © Twitter / obiaksnews