Миллионера, женившегося два месяца назад, нашли мёртвым после вечеринки в закрытом ночном клубе
Вивек Чадха владел гостиничным бизнесом и стал миллионером, когда ему не было тридцати.
В последние годы Вивеку Чадхе пророчили великое будущее. Ещё до тридцати парень успел основать компанию Nine Group, которая сейчас управляет несколькими отелями в Великобритании. Несмотря на успехи в бизнесе, Вивек успевал строить и личную жизнь. Недавно 33-летний миллионер женился на любви всей его жизни — Статти Чадде. Вот только семейная идиллия длилась недолго. Спустя всего два месяца после торжества бизнесмена нашли мёртвым в апартаментах в центре Лондона, пишет Daily Mail.
Молодой человек потерял сознание и скончался после ночи, проведённой вместе с коллегами в шикарном клубе. Результаты вскрытия ещё не известны, но источники, близкие к семье миллионера, сообщают, что смерть была вызвана "естественными причинами". По одной из версий, у него случился сердечный приступ. При этом ранее у парня не было выявлено никаких проблем со здоровьем. 29-летняя вдова до сих пор не может прийти в себя.
Мы поженились всего два месяца назад, и это было прекрасно. А сейчас мне пришлось столкнуться с потерей любви всей моей жизни
Согласно отчётам Регистрационной палаты, компания Вивека Nine Estates Limited заработала 2,5 миллиона фунтов стерлингов (около 240 млн рублей) в период с 2017 по 2019 год. Кроме того, компания миллионера владеет элитным жильём, включая четырёхзвёздочный отель "Арена О2" в Лондоне, а также четыре отеля Holiday Inn. Также ей принадлежит паб в графстве Суррей, а недавно они заключили контракт с Pizza Hut, для которой Вивек уже разработал планы расширения.
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