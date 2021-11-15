Стало известно имя загадочного красавца, роман с которым Асмус скрывала почти год
В 2020 году Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым. Супруги прожили в браке семь лет и воспитывали дочь. С тех пор поклонников волновало, кто же займёт сердце актрисы.
Артистка не скрывала, что влюблена, но представлять избранника широкой публике не спешила. Однако теперь стало известно, что 33-летняя звезда "Интернов" почти год встречается с 27-летним красавцем Романом Евдокимовым — актёром театра Ермоловой, в котором служит и сама Асмус.
Влюблённые пока не живут под одной крышей, но много времени проводят вместе, пишет телеграм-канал Star News. Например, у Романа на даче. Оттуда есть видео, где Кристина катается на мотоцикле, прижавшись к избраннику и улыбаясь.
Видео © Telegram / Star News
Пара предпочитает не бывать на светских мероприятиях, больше наслаждаясь временем вдвоём. Также они появляются в актёрской тусовке, где все друг друга знают, — для друзей влюблённых их роман не секрет. Поговаривают, что Роман от Кристины просто без ума и она испытывает такие же сильные чувства.
Роман Евдокимов ведёт инстаграм, где можно оценить, насколько он творческая личность. Парень успел сняться в таких сериалах, как "Пищеблок" и "Перевал Дятлова". Среди снимков в его аккаунте есть и совместный кадр с возлюбленной.
Напомним, что ранее поклонники называли в качестве причины разрыва Кристины Асмус и Гарика Харламова постельную сцену актрисы в фильме "Текст". После провокационных съёмок комика стали активно травить в соцсетях.
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