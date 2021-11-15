Стало известно имя загадочного красавца, роман с которым Асмус скрывала почти год

Артистка не скрывала, что влюблена, но представлять избранника широкой публике не спешила. Однако теперь стало известно, что 33-летняя звезда "Интернов" почти год встречается с 27-летним красавцем Романом Евдокимовым — актёром театра Ермоловой, в котором служит и сама Асмус.

Фото © Instagram / asmuskristina, evdokimov

Влюблённые пока не живут под одной крышей, но много времени проводят вместе, пишет телеграм-канал Star News. Например, у Романа на даче. Оттуда есть видео, где Кристина катается на мотоцикле, прижавшись к избраннику и улыбаясь.

Видео © Telegram / Star News

Пара предпочитает не бывать на светских мероприятиях, больше наслаждаясь временем вдвоём. Также они появляются в актёрской тусовке, где все друг друга знают, — для друзей влюблённых их роман не секрет. Поговаривают, что Роман от Кристины просто без ума и она испытывает такие же сильные чувства.

Фото © Instagram / asmuskristina, evdokimov

Роман Евдокимов ведёт инстаграм, где можно оценить, насколько он творческая личность. Парень успел сняться в таких сериалах, как "Пищеблок" и "Перевал Дятлова". Среди снимков в его аккаунте есть и совместный кадр с возлюбленной.

Фото © Instagram / asmuskristina, evdokimov