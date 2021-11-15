Ли Ю-ми: актриса из "Игры в кальмара", которую незаслуженно обделили вниманием

После того как на Netflix вышел сериал "Игра в кальмара", главные герои тут же стали звёздами мирового масштаба. Так, на модель Чон Хо Ён, которая сыграла воришку, за полтора месяца в "Инстаграме" подписалось больше 22 миллионов человек. А вот другая актриса, Ли Ю-ми, такой популярности так и не снискала. Кажется, что это несправедливо, ведь ни игрой, ни внешностью девушка ничуть не уступает тем, кто сейчас нарасхват.

Фото © Instagram / leeyoum262

В отличие от Чон Хо Ён Ли Ю-ми — настоящая актриса с опытом. Девушке всего 27 лет, но за свою карьеру она успела сняться в десятках фильмов и сериалов. Нужно признать, что настоящую популярность ей принёс именно сериал "Игра в кальмара". И это огромная удача. Когда дорама начала завоёвывать мир, её режиссёр Хван Дон Хёк раскрыл, что изначально, когда в начале десятых годов он начал расписывать сюжет будущего сериала, две главные героини были героями!

Фото © Instagram / leeyoum262, photokyj80

Когда я впервые написал сценарий десять лет назад, изначально они были мужскими персонажами. <...> В финале я понял, что есть что-то в женщинах и их солидарности и это выглядит намного более убедительно Хван Дон Хёк

Фото © Instagram / leeyoum262, sopialand

Женская солидарность на бумаге оказалась лишь предвестником дружбы между двумя актрисами в реальной жизни. На съёмочной площадке Ли Ю-ми часто делилась с Чон Хо Ён своим опытом и придумывала какие-то актёрские находки для её героини. Об этом модель ещё не раз поблагодарила Ю-ми.

Чувствовалось, что мы друг друга очень поддерживали. У неё намного больше опыта в игре, она отличная актриса. Когда я рассказывала о своих проблемах по этому поводу, она всегда была внимательна Чон Хо Ён

Фото © Instagram / leeyoum262, voguekorea

Как только вирусный сериал вышел в свет, все актёры стали пожинать плоды популярности. Теперь они не только купаются в любви фанатов, но и активно подписывают контракты со студиями. Поклонники Ли Ю-ми уже ждут, когда на экраны выйдет сериал-ужастик "Мы все мертвы". Впрочем, о нём пока нет никакой информации.