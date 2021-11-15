Эд Ширан стал лучшим певцом года по версии MTV Europe
Лучшей группой признан южнокорейский коллектив BTS, выступающий в жанре K-pop.
Фото © ТАСС / EPA
Британский исполнитель Эд Ширан стал победителем премии MTV Europe Music Awards 2021. Церемония награждения состоялась в Будапеште.
Его конкурентами в борьбе за почётную награду были Джастин Бибер, Lil Nas X, Оливия Родриго и Doja Cat. Также Ширан выиграл в категории "Лучшая песня" — Bad Habits ("Плохие привычки"). Lil Nas X взял верх в номинации "Лучшее видео" за клип на песню Montero. Лучшей группой стал южнокорейский коллектив BTS, а лучшей рок-группой признаны итальянцы из Maneskin, победившие на Евровидении-2021.
Напомним, что лучшим российским исполнителем стал украинец Макс Барских.
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