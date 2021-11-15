Многодетную россиянку признали самой красивой замужней женщиной мира

Россиянка Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, где определялась самая красивая замужняя женщина мира. Мероприятие проходило в Латвии в онлайн-формате.

Петербурженка обошла соперниц из Великобритании, Индии, Кипра, Армении, ОАЭ, Арубы и Латвии.

Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit

Давыдова является амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству Петербурга. В свободное время она занимается кулинарией и путешествиями.

"Благодаря победе на конкурсе я смогу представлять Россию в экологических и благотворительных проектах международного уровня. Это была главная цель моего участия. Вместе с тем своим примером я хочу показать, что женщина может быть многогранной и гармонично реализованной личностью во многих областях жизни, — приводит слова Ксении телеканал "78".

Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit

Ксении Давыдовой 29 лет, по образованию она специалист по связям с общественностью. Женщина не впервые побеждает в конкурсах красоты, ранее она стала "миссис Ижора – 2021". Ксения работала моделью в Милане. Она воспитывает трёх детей — восьмилетнюю Алису, четырёхлетнего Феликса и двухлетнего Елисея.