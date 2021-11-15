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Многодетную россиянку признали самой красивой замужней женщиной мира

Ксения Давыдова воспитывает троих детей, а ещё занимается общественной деятельностью.

15 ноября, 03:44
<p>Ксения Давыдова. Фото © Insagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV-Yo9nAjLB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">davydova_govorit</a></p>

Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit

Россиянка Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, где определялась самая красивая замужняя женщина мира. Мероприятие проходило в Латвии в онлайн-формате.

Петербурженка обошла соперниц из Великобритании, Индии, Кипра, Армении, ОАЭ, Арубы и Латвии.

Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit

Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit

Давыдова является амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству Петербурга. В свободное время она занимается кулинарией и путешествиями.

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"Благодаря победе на конкурсе я смогу представлять Россию в экологических и благотворительных проектах международного уровня. Это была главная цель моего участия. Вместе с тем своим примером я хочу показать, что женщина может быть многогранной и гармонично реализованной личностью во многих областях жизни, — приводит слова Ксении телеканал "78".

Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit

Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit

Ксении Давыдовой 29 лет, по образованию она специалист по связям с общественностью. Женщина не впервые побеждает в конкурсах красоты, ранее она стала "миссис Ижора – 2021". Ксения работала моделью в Милане. Она воспитывает трёх детей — восьмилетнюю Алису, четырёхлетнего Феликса и двухлетнего Елисея.

Ранее Лайф рассказывал, что 14-летнюю петербурженку Викторию Иванову признали одной из самых красивых девочек мира. Она стала финалисткой международного подросткового конкурса красоты Miss Teen TOP of the World 2021, где заняла второе место.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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